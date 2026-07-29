В Гродно и Лиде 30 июля будут взрывать и стрелять, а также перекроют движение

В Гродно и Лиде 30 июля будут взрывать и стрелять, а также перекроют движение2
- 29.07.2026, 18:35
МВД проводит учения.
Командно-штабные учения МВД в среду, 29 июля, начались на Гродненщине. Они продлятся два дня, 30 июля будут проводить практические занятия, в связи с чем возможны временные неудобства для граждан, предупредила пресс-служба силового ведомства.
В связи с учениями в Гродно съехалось милицейское начальство: в мероприятии приняли участие первый заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Николай Карпенков.
«В рамках первого дня КШУ моделировались различные варианты развития оперативной обстановки, прорабатывались и анализировались алгоритмы реагирования. Особый акцент сделан на проверке слаженности взаимодействия заинтересованных государственных структур», — заявили в пресс-службе МВД.
Второй этап запланирован на завтра, 30 июля. Будут проводить практические занятия на улице Красноармейской в Гродно, на улице Лётной в Лиде, на северном въезде в Большую Берестовицу.
«В связи с практическими занятиями в указанных местах будет временно ограничено движение транспорта, а также возможно использование имитационных средств, выстрелов и взрывов. Просим граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы работаем ради вашей безопасности!» — утверждают в ведомстве.