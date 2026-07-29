Маск надеется высадить человека на Марсе уже через 5‑7 лет 29.07.2026, 19:07

Илон Маск

Беспилотная же посадка на Красную планету может произойти еще на несколько лет раньше.

Глава компании SpaceX, богатейший человек в мире Илон Маск заявил, что первая высадка людей на Марсе может произойти уже через пять–семь лет. Беспилотная же посадка на Красную планету, по его мнению, может произойти еще на несколько лет раньше.

Таким образом Маск прокомментировал выступление главы NASA, который оценил сроки значительно более осторожно. По его словам, пилотируемая экспедиция на Марс может стать реальностью только через 10—15 лет после предполагаемой высадки астронавтов на Луну, запланированной на 2028 год.

В NASA считают, что перед полетом на Марс необходимо разработать и испытать новые технологии, в том числе двигатели на ядерной энергии, что потребует дополнительного времени. Илон Маск, напротив, уверен, что развитие космических технологий позволит человечеству добраться до Марса значительно быстрее.

Прогноз Маска соответствует планам SpaceX относительно программы Starship. По ним, первые беспилотные грузовые миссии к Марсу могут начаться не ранее 2028 года.

Недавно также были опубликованы кадры, сделанные беспилотником после испытательного полёта космического корабля Starship IFT-13, который состоялся 24 июля 2026 года.

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