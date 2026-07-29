Трамп жестко обратился к Ирану 6 29.07.2026, 19:24

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США сделал заявление в грубой форме после удара по базе США в Иордании.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жёстким ответом после того, как Тегеран нанёс ракетный удар по американским военным на Ближнем Востоке. «Мы выбьем из них всё дерьмо. Мы нанесём по ним мощный удар», — заявил Трамп в интервью Fox News. При этом, говоря о перспективах дипломатического урегулирования, он подчеркнул, что Вашингтон не намерен полностью отказываться от переговоров с Тегераном. Кроме того, Трамп сообщил, что ночные удары США по поддерживаемым Ираном вооруженным группировкам в Ираке были заранее скоординированы с иракским правительством.

Как ранее сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X, силы Корпуса стражей исламской революции в ночь на 29 июля выпустили с территории Ирана несколько баллистических ракет, пытаясь нанести внезапный удар по американским войскам. По данным CENTCOM, все ракеты были успешно перехвачены. Позже Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника уточнил, что целью атаки была американская база в Иордании. Это первый ракетный удар Ирана по военному объекту США в регионе после того, как Трамп распорядился приостановить удары по иранской территории.

24 июля Axios писал, что президент США приказал временно прекратить атаки на иранские объекты. До этого на протяжении 13 дней он ежедневно утверждал планы ударов, которые военные реализовывали в течение нескольких часов. Однако затем, получив очередной план, Трамп не дал разрешения на его выполнение, заявив, что более разумной стратегией считает достижение соглашения с Тегераном. Вместе с тем он не исключил возобновления ударов, вплоть до «полного уничтожения всего, что есть у Ирана».

Ранее, 18 июня, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, однако вскоре после этого обмен ударами возобновился.

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