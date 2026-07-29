ОМОН задержал главу крупного предприятия Витебска

ОМОН задержал главу крупного предприятия Витебска8
- 29.07.2026, 19:36
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Его обвиняют во взяточничестве.
Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебского облисполкома при силовой поддержке бойцов ОМОНа был задержан руководителя сельхозпредприятия Витебска, сообщили в МВД.
Правоохранителям стало известно, что 45-летний директор неоднократно получал от представителей коммерческих структур деньги за заключение договоров на аренду строительной техники, поставку холодильного оборудования, кондиционеров и систем видеонаблюдения. Размер взяток в сумме превысил 50 тысяч белорусских рублей.
В отношении взяточника возбуждены уголовные дела. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.