закрыть
29 июля 2026, среда, 20:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Хоккеист в 20 лет стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

  • 29.07.2026, 20:09
Хоккеист в 20 лет стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ
Маклин Селебрини

Он подписал пятилетнее соглашение с «Сан-Хосе» со средней зарплатой $18,8 млн.

Канадский форвард Маклин Селебрини подписал новый контракт с «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.

Новое пятилетнее соглашение со средней зарплатой $18,8 млн в год начнет действовать с сезона-2027/28.

Таким образом, 20-летний Селебрини стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. Швед Лео Карлссон из «Анахайм Дакс» получает $18 млн, россиянин Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» — $17 млн.

Селебрини на драфте НХЛ 2024 года выбран под общим первым номером. В прошлом сезоне он занял четвертое место в НХЛ по набранным очкам (115), разделил четвертое место по заброшенным шайбам (45) и стал седьмым по результативным передачам (70).

Со сборной Канады Селебрини завоевал серебро на Олимпиаде-2026.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко
Кульминация народной борьбы против империи
Кульминация народной борьбы против империи Сергей Наумчик
Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт