Хоккеист в 20 лет стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ
- 29.07.2026, 20:09
Он подписал пятилетнее соглашение с «Сан-Хосе» со средней зарплатой $18,8 млн.
Канадский форвард Маклин Селебрини подписал новый контракт с «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.
Новое пятилетнее соглашение со средней зарплатой $18,8 млн в год начнет действовать с сезона-2027/28.
Таким образом, 20-летний Селебрини стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. Швед Лео Карлссон из «Анахайм Дакс» получает $18 млн, россиянин Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» — $17 млн.
Селебрини на драфте НХЛ 2024 года выбран под общим первым номером. В прошлом сезоне он занял четвертое место в НХЛ по набранным очкам (115), разделил четвертое место по заброшенным шайбам (45) и стал седьмым по результативным передачам (70).
Со сборной Канады Селебрини завоевал серебро на Олимпиаде-2026.