ВСУ уничтожили рентранслятор в Беларуси: новая информация 5 26.07.2026, 15:33

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Иллюстрационное фото

МТС объявил закупку на восстановление инфраструктуры на Полесье.

Белорусский мобильный оператор МТС объявил тендер на восстановление вышки связи в деревне Тонеж Лельчицкого района, которая находится неподалеку от белорусско-украинской границы. Закупка появилась после сообщений об атаке украинских беспилотников на объект, который мог использоваться российскими военными как ретранслятор для управления дронами «Шахед», пишет «Флагшток».

СОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявило тендер на проведение строительно-монтажных работ (СМР) по восстановлению одной из своих мобильных базовых станций в Гомельской области.

В терминологии сотовых операторов базовая станция (БС) — это вышка и комплекс электротехнического оборудования, который обеспечивает передачу сигнала.

Базовая станция, на которой необходимо провести восстановительные работы, имеет номер 1499. Как установил «Флагшток», она расположена возле дома культуры в центре деревни Тонеж Лельчицкого района Гомельской области.

В документации закупки не указано, какие именно повреждения получила базовая станция. Однако к ней приложен полный комплект чертежей металлоконструкций и электротехнического оборудования.

Начальная стоимость контракта на восстановление 39‑метровой конструкции составляет почти 700 тысяч российских рублей (около 9 тысяч долларов). Информация о стоимости закупки размещена на российской электронной площадке.

Примечательно, что на данный момент это единственная закупка МТС, которая предусматривает именно строительно-монтажные работы по восстановлению объекта.

Примечательно, что 5 июля независимое белорусское издание This Minsk Media сообщило об украинском ударе по вышке под Лельчицами. Издание ссылалось на неназванный источник и уточняло, что после первой попытки удара начался пожар.

«С первого раза не попали — после падения дрона начался лесной пожар. Когда приехали его тушить, стали свидетелями второй попытки: прилетело прямо в вышку. Местным жителям строго-настрого запретили говорить о случившемся и даже выходить из домов. Но здесь все всё знают», — рассказал один из собеседников This Minsk Media.

«Флагшток» проверил, фиксировались ли пожары в районе деревни Тонеж. Как показывает сервис FIRMS, возгорание было зарегистрировано днем 28 июня примерно в трех километрах к северо-востоку от базовой станции МТС.

Как развивались события

К середине июня Украина несколько раз пыталась через закрытые каналы убедить Минск отключить ретрансляторы, которые используются российскими дронами. По словам Владимира Зеленского, ответа не было.

19 июня Владимир Зеленский фактически поставил Минску недельный ультиматум, заявив, что если проблема не будет решена, Украина «сама решит эту проблему».

24 июня Зеленский сообщил, что с 22 июня перестали работать четыре ретранслятора в Гомельской и Брестской областях.

В ночь на 26 июня с территории Беларуси в сторону Коростеня залетели пять российских дронов «Шахед» (или их имитаторов), вероятно, снова с использованием ретрансляторов.

29 июня бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что один ретранслятор в Беларуси ещё включали, однако выразил сомнение, что это повторится. На вопрос, почему их больше не будут включать, он ответил, что не может раскрывать всех деталей, и добавил, что, по его мнению, в Беларуси понимают, что этого делать не стоит.

Таким образом, базовая станция в деревне Тонеж может быть той самой, о которой говорил Александр Сырский 29 июня.

Однако это не единственное возможное место, где были выведены из строя ретрансляторы. «Флагштоку» также поступала информация о повреждении вышки в Лоеве вечером 24 июня. Кроме того, сообщалось о подрыве вышки в деревне Поречье Пинского района, хотя точной даты этого инцидента неизвестно.

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