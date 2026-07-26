Мощная оплеуха Путину
- Дмитрий Колезев
- 26.07.2026, 16:19
Такая публичная отповедь в лицо.
Меня в этой речи Токаева Путину удивило даже не предложение заморозить конфликт в Украине, а то, что президент Казахстана прямым текстом сказал: природа этого конфликта вообще непонятна. Вон, мол, Азербайджан и Армения хотя бы понятно за что воевали, по какой причине. А тут?..
Получилось такое вежливое изложение тезиса, что нападение Путина на Украину было поступком по сути безумным, его личной причудой. Это не была война, которая была бы исторически обусловлена и которой нельзя было бы избежать — вот что, по-моему, сказал Токаев.
И это, конечно, мощная оплеуха Путину, который уже не первый год носится со своими «первопричинами конфликта». А теперь такая публичная отповедь в лицо: да не было никаких первопричин, они все у Путина в голове.
Дмитрий Колезев, Telegram