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Мощная оплеуха Путину

  • Дмитрий Колезев
  • 26.07.2026, 16:19
Мощная оплеуха Путину
ФОТО: GETTY IMAGES

Такая публичная отповедь в лицо.

Меня в этой речи Токаева Путину удивило даже не предложение заморозить конфликт в Украине, а то, что президент Казахстана прямым текстом сказал: природа этого конфликта вообще непонятна. Вон, мол, Азербайджан и Армения хотя бы понятно за что воевали, по какой причине. А тут?..

Получилось такое вежливое изложение тезиса, что нападение Путина на Украину было поступком по сути безумным, его личной причудой. Это не была война, которая была бы исторически обусловлена и которой нельзя было бы избежать — вот что, по-моему, сказал Токаев.

И это, конечно, мощная оплеуха Путину, который уже не первый год носится со своими «первопричинами конфликта». А теперь такая публичная отповедь в лицо: да не было никаких первопричин, они все у Путина в голове.

Дмитрий Колезев, Telegram

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