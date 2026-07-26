В Витебской области маршрутка вылетела на встречную полосу и врезалась в авто
- 26.07.2026, 16:51
Один человек погиб.
Авария произошла 26 июля около 13 часов в Шумилинском районе Витебской области на 6‑м км автодороги Н-3950 «Оболь — Полоцк». По предварительной информации, 35‑летний водитель микроавтобуса Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault, который ехал навстречу.
В результате погибла 57‑летняя пассажирка легковушки. А 57‑летний водитель Renault и трое пассажиров маршрутки (им от 32 до 38 лет) получили травмы, сообщило МВД.