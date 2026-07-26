CNN: Феноменальная метаморфоза соратницы Трампа 26.07.2026, 17:04

Лора Лумер

Лора Лумер встала на сторону Украины.

Блогер ультраправого толка Лора Лумер, известная своей близостью к Дональду Трампу, долгие годы была одной из самых громких противниц помощи Украине — обвиняла украинских военных в преступлениях, ставила под сомнение слова Владимира Зеленского о его еврейских корнях и даже призывала Путина занять всю территорию страны. Но 24 июля она опубликовала на удивление тёплое 45-минутное интервью с украинским президентом, снятое в Киеве, — и всё резко изменилось.

В разговоре она признала, что ранее верила в российские фейки и распространяла ложную информацию о войне, отказалась от прежних обвинений в адрес Зеленского насчёт поддержки неонацистов и одобрительно отозвалась об украинском законодательстве против антисемитизма. Трамп отреагировал на этот разворот благосклонно, опубликовав фрагмент интервью с короткой подписью одобрения.

По данным CNN в Белом доме о поездке Лумер заранее не знали — сама она утверждает, что дорога заняла около 30 часов. Источники в Киеве говорят, что в последние недели велась целенаправленная работа над тем, чтобы изменить взгляды блогера, и теперь в окружении Зеленского надеются, что она станет заметным голосом в поддержку Украины среди сторонников MAGA.

Такой поворот вызвал скепсис как у либералов, так и у части республиканцев-противников Трампа — некоторые сомневаются в искренности Лумер или интересуются, кто оплачивал её визит. Сама она утверждает, что билет купила за свои деньги, а украинская сторона поездку не финансировала.

Журналисты также связывают перемену взглядов с публичным конфликтом Лумер и Такера Карлсона — он не поддержал удар США по Ирану и, в отличие от неё, продолжает распространять пророссийские нарративы, что обнажило раскол внутри движения MAGA. Символическим ответом Карлсону (который в 2024 году ужинал в московском аналоге McDonald's после интервью с Путиным) выглядит визит Лумер в старейший McDonald's Украины на фоне разрушений от российских ударов.

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