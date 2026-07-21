МAGA-блогер, поддерживавшая Россию, резко изменила взгляды и приехала в Украину 2 21.07.2026, 8:03

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Дональд Трамп и Лора Лумер

Она ответила Симоньян и раскритиковала многих соратников.

Известная американская MAGA-блогер Лора Лумер, ранее занимавшая пророссийские позиции, прибыла в Украину и публично отреагировала на слова главреда RT Маргариты Симоньян, пишет «Диалог».

Ранее Лумер призналась, что постепенно пришла к пониманию: Украина отстаивает ценности, разделяемые американцами, а сама она долгое время оставалась объектом российской пропагандистской обработки. Комментируя свой приезд, она написала, что находится не в России именно потому, что не занимается пропагандой.

На это отреагировала Симоньян, заявив, что ждет от Лумер репортажа из украинской столицы.

Отвечая ей, блогер признала, что в 2021 году действительно писала материалы для RT, однако с тех пор осознала разрушительный характер российской дезинформации. По ее словам, часть сообщества MAGA стала жертвой этой пропаганды, направленной на ослабление Америки, — в то время как Россия продолжает убивать украинцев, которые, как отметила Лумер, стремятся помочь США наладить собственное производство дронов и ракет ради укрепления национальной безопасности.

Лумер жестко раскритиковала российскую сторону, заявив, что Москва встала на сторону Ирана, одновременно распространяя конспирологические теории вокруг дела Джеффри Эпштейна с целью подорвать президентство Дональда Трампа. Она также обвинила Россию в лицемерии: страна изображает себя защитницей христианских ценностей, при этом являясь причиной гибели множества христиан и украинцев, а также поддерживает союзника, чьи сторонники призывают к насилию против американского президента и военных. Отдельно она упомянула поставки Ираном ракет группировкам «Хезболла» и ХАМАС, направленные против мирных жителей Израиля, включая американских граждан.

Кроме того, блогер заявила, что часть американских сторонников Трампа фактически оказалась вовлечена в продвижение пророссийских и антиамериканских нарративов в интересах России, Катара и Ирана, чем, по ее наблюдениям, российские государственные СМИ откровенно довольны, поскольку это усиливает раскол внутри Республиканской партии.

Говоря о самой поездке, Лумер отметила, что дорога заняла около 30 часов из-за закрытого воздушного пространства над Украиной, вызванного действиями России. Она выразила намерение показать американской аудитории и сторонникам Трампа реальные масштабы российской агрессии и предупредить, что, по ее мнению, без осознания этой угрозы следующей мишенью может стать сама Америка.

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