Вячеслав Сивчик: Проблемы у белорусов в Польше возникли из-за переезда офиса Тихановской
- 21.07.2026, 14:47
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Решения о международной защите приходится ждать несколько лет.
У белорусов в Польше возникает все больше проблем в связи с переездом офиса Светланы Тихановской из Вильнюса в Варшаву. Об этом в комментарии «Радыё Рацыя» заявил лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик.
«Политика Польши в отношении белорусов меняется, потому что у меня появляется все больше информации о том, что сейчас очень сложно получить международную защиту, — сказал политик. — Хочу напомнить, что белорусы ждут решения о ней несколько лет, чего раньше не было.
Я не связываю эти решения с какими-либо личными делами, потому что Беларусь переживает глобальную гуманитарную катастрофу, и ни один гражданин страны сегодня не застрахован от преследования. В тюрьмах находятся несколько тысяч белорусов. Информация о том, что их всего 800, сильно занижена. Все это признают, боятся называть цифры. На данный момент в тюрьмах уже около пяти тысяч человек.
Хочу обратить ваше внимание на то, что за решеткой уже довольно много людей, которые поддерживали режим, потому что Беларусь вернулась во времена Сталина. И здесь самое главное, чтобы был человек, и для него было бы найдено дело.
К сожалению, многие вернувшиеся из-за границы также подверглись преследованию. И здесь, действительно, невозможно угадать, какие планы у этой банды КГБ на ближайшие месяцы, на ближайшие полгода, сколько белорусов им нужно посадить в тюрьму.
Эти белорусские реалии плохо понимаются за границей, что является большой заслугой тех, кто «сменил» оппозицию в 2020 году.
Я предупреждал, что у белорусов в Польше возникнут проблемы в связи с переездом офиса. Я просто рассматриваю этот случай как то, что люди, которые были участниками избирательного фарса 2020 года, теперь переехали в Польшу. Поэтому, на мой взгляд, это вполне логичное событие, а вовсе не частный случай», — заявил Сивчик.
Напомним, Польша резко снизила выдачу международной защиты белорусам, свидетельствует анализ статистики Управления по делам иностранцев. В июне вынесено 21 решение о предоставлении белорусам статуса беженца и еще четыре — о дополнительной защите.