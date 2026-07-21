«На родине я больше не чувствую себя дома» 3 21.07.2026, 17:36

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Что меняет эмиграция?

Сотни тысяч белорусов были вынуждены покинуть родину из-за политических репрессий. Пользовательница Threads под ником murodovap пишет о том, какие перемены принесла эмиграция.

«После 8 лет в эмиграции поняла одну странную вещь, - рассказывает она. - На родине я больше не чувствую себя дома. В стране, где живу сейчас, тоже. Хотя здесь мне даже лучше. Как будто понятие «дом» просто исчезло. И теперь меня нигде ничего не держит, я так же легко могла бы снова переехать. Интересно, это проходит? Или эмиграция навсегда меняет ощущение дома?»

Другие белорусы также поделились своим мнением о жизни в эмиграции. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Для меня дом это вся планета, как бы не смешно это не звучало. Есть просто приятные места, удобные, но все – временные.

- Шестая страна, только в ней я практически со старта это «ощущение дома» получил.

- Мой дом там, где моя семья. А физический дом сейчас в США. Никто не мешает нам далее переехать хоть в Японию.

- Да, это правда, на родине я чужая, в Нидерландах - тоже особо не своя, но мой дом – там, где моя семья.

- У меня тоже пропало ощущение дома. Давно и, кажется, навсегда. Но есть один плюс: теперь дом иожет быть везде.

- Такая же история, уехала в 2020, поменяла две страны, но полноценного ощущения дома нет уже нигде, ни в родной стране, ни в двух последующих. Уже смирилась. Но заметила интересную деталь: все квартиры в которых я когда-либо жила, я никогда не называла «домом», а называла по адресу.

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