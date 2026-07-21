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В Минске появился первый диагональный пешеходный переход

  • 21.07.2026, 19:45
В Минске появился первый диагональный пешеходный переход

Видеофакт.

Первый диагональный пешеходный переход появился на пересечении столичных улиц Неманской и Лидской, рассказали в ГАИ.

Принцип диагонального перехода заключается в том, что на светофоре зеленый сигнал загорается одновременно для всех пешеходов.

Автомобили в это время стоят на всех подъездах к перекрестку, а пешеходы могут пересечь перекресток по любой траектории, включая диагональ.

«Кроме того, отсутствие данного конфликта позволяет установить на данном перекрестке специальные таблички, позволяющие велосипедистам и водителям СПМ (средств персональной мобильности. — Прим. ред.) не спешиваться при пересечении проезжей части. В ближайшее время их установка будет реализована», — сообщили в ГАИ.

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