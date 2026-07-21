Белорус собрал целую ванну лисичек 21.07.2026, 21:39

Фотофакт.

Целую ванну лисичек собрал житель Могилева Александр Гончаров. Фотографию его грибного «улова» опубликовал Instagram-аккаунт «МогилевОнлайн».

За лисичками мужчина отправился на «свои» поляны в Кличевский район. За два часа он собрал около 15 кг грибов.

Ранее в Институте леса Национальной академии наук рассказали, что урожайность грибов в этом году в Беларуси будет приближаться к средним многолетним значениям.

«Лисичка у нас традиционно в последние годы плодоносит хорошо. Белый гриб, подберезовик на уровне средних показателей. Причем, по подберезовику мы прогнозируем урожайность даже выше обычного. А подосиновик, который очень требователен к воде, по урожайности может быть чуть ниже», — сообщил российскому информационному агентству Sputnik Беларусь научный сотрудник сектора пищевых и лекарственных ресурсов леса Института леса Национальной академии наук Беларуси Игорь Маховик.

На сервисе Е-доставка 21 июля цены на белорусские лисички стартовали от 46,36 рубля за килограмм.

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