Школы Беларуси в новом учебном году перейдут на цифру
- 21.07.2026, 19:14
В пилотную часть проекта войдут более 300 школ.
Школы Беларуси в новом учебном году начнут работать в автоматизированной системе «Электронная школа». Об этом сообщили в Министерстве образования.
В пилотную часть проекта войдут более 300 школ. Как объяснили в ведомстве, цифровизация бумажного документооборота упростит взаимодействие всех участников образовательного процесса.
В цифровую эру с 1 сентября шагнут более 300 пилотных школ. Главная цель цифровизации – избавить учителей от бумажной волокиты, отметили в Минобре. Предполагается, что автоматизированные процессы разгрузят педагогов.
Также изменения коснутся учеников и их родителей. Для них внедрят централизированные электронные дневники и журналы. Отслеживать успеваемость и посещаемость по ним можно будет в режиме реального времени.
Школы, которые уже используют другие электронные платформы, в новом учебном году продолжат работать в штатном режиме, заверили в министерстве.
Переход на электронную площадку остальных учреждений в ведомстве планируют в 2026/2027 году.