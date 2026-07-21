Школы Беларуси в новом учебном году перейдут на цифру 21.07.2026, 19:14

В пилотную часть проекта войдут более 300 школ.

Школы Беларуси в новом учебном году начнут работать в автоматизированной системе «Электронная школа». Об этом сообщили в Министерстве образования.

В пилотную часть проекта войдут более 300 школ. Как объяснили в ведомстве, цифровизация бумажного документооборота упростит взаимодействие всех участников образовательного процесса.

В цифровую эру с 1 сентября шагнут более 300 пилотных школ. Главная цель цифровизации – избавить учителей от бумажной волокиты, отметили в Минобре. Предполагается, что автоматизированные процессы разгрузят педагогов.

Также изменения коснутся учеников и их родителей. Для них внедрят централизированные электронные дневники и журналы. Отслеживать успеваемость и посещаемость по ним можно будет в режиме реального времени.

Школы, которые уже используют другие электронные платформы, в новом учебном году продолжат работать в штатном режиме, заверили в министерстве.

Переход на электронную площадку остальных учреждений в ведомстве планируют в 2026/2027 году.

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