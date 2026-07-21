В Словакии обнаружили римский военный лагерь времен Марка Аврелия 21.07.2026, 20:50

Он занимал почти восемь гектаров.

На юго-западе Словакии, недалеко от городка Шураны, археологи раскопали римский военный лагерь площадью 7,4 гектара, передает New Voice.

Наряду с остатками укреплений там обнаружили человеческие останки, оружие, доспехи, монеты и даже следы солдатской обуви. Лагерь датируют второй половиной II века нашей эры — временем, когда император Марк Аврелий отправлял римские войска к северу от Дуная во время так называемых Маркоманских войн.

Находку сделали на территории будущего промышленного парка Шураны во время масштабных спасательных раскопок. Исследователи уже обследовали более 150 гектаров земли, но именно римский лагерь они называют самой важной находкой за все время работ на этом участке.

В оборонительных рвах, ямах для хранения припасов, вероятных колодцах и спешно вырытых неглубоких могилах были обнаружены как целые скелеты, так и разрозненные человеческие кости. Состояние лагеря позволяет предположить, что он перестал существовать сразу после столкновения римского войска с местными германскими племенами.

Римские походные лагеря — это временные укрепленные базы, которые войска возводили во время военных кампаний. Защитные рвы, земляные валы и контролируемые входы обеспечивали солдатам безопасное место для отдыха, перегруппировки и хранения снаряжения вдали от постоянных фортов.

Лагерь в Шуранах отличается от привычной прямоугольной планировки, характерной для большинства римских военных объектов. Его контур имеет неправильную форму, хотя археологи всё же обнаружили основные элементы, присущие римским полевым укреплениям, — валы и целых пять ворот.

Один из входов защищало особое сооружение — так называемая «клавикула»: изогнутый ров и вал, которые не позволяли войти в лагерь напрямую, а вынуждали любого приближающегося менять направление движения, оставаясь при этом под прицелом защитников. Такие ворота известны по римским лагерям в других частях Европы, но в Словакии подобную конструкцию обнаружили впервые.

Матей Руткай, директор Археологического института Словацкой академии наук, отметил, что это первый лагерь такого типа, обнаруженный в регионе Понитрие. Его местоположение помогает заполнить важный географический пробел в свидетельствах о римских военных операциях к северу от Дуная в последние десятилетия II века.

Масштаб проекта позволил исследователям обследовать практически весь лагерь целиком. Обычно временные римские лагеря выявляют лишь с помощью аэрофотосъемки, геофизических исследований или по небольшим участкам оборонительных рвов. Раскопать столь значительную часть одного объекта — редкость.

Самое тревожное доказательство, найденное в лагере, — человеческие останки.

Археологи обнаружили как целые тела, так и разрозненные кости, разбросанные в разных частях лагеря. Часть тел, по-видимому, захоронили в спешке, в наскоро вырытых могилах, а другую просто оставили в глубоких ямах, которые изначально использовались совсем для иных целей.

По предварительной версии исследователей, многие из погибших были римскими солдатами. Это пока не подтверждено биологическим анализом, однако рядом с останками были найдены многочисленные предметы римского военного снаряжения.

Среди находок — наконечники копий и стрел, обломки шлемов, легионерские фибулы (застежки для одежды), а также фрагменты пластинчатого и чешуйчатого доспеха. Были обнаружены также монеты и железные гвозди от подошв калиг — тяжелых сандалий, которые традиционно носили римские воины. Среди предметов личного характера — топор, режущий инструмент и игральная кость.

Эти находки ставят важный вопрос. Обычно ценное военное снаряжение после боя забирали, использовали повторно или оно становилось добычей мародеров. Тот факт, что оно сохранилось рядом с телами, может свидетельствовать о том, что лагерь покинули при необычных обстоятельствах, — однако точно установить, что именно там произошло, археологам пока не удалось.

Одной из возможных причин смерти могли стать боевые ранения, однако не исключена и болезнь. Генетические, антропологические и изотопные исследования помогут выяснить происхождение, состояние здоровья, особенности питания и биологические связи людей, похороненных в этом месте. Исследователи также надеются отличить травмы, полученные непосредственно перед смертью, от более старых повреждений.

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