Пожар на складе Wildberries в Электростали потушили

Пожар на складе Wildberries в Электростали потушили1
- 21.07.2026, 20:59
Cпустя три дня после атаки.
Пожар, вспыхнувший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью потушили. Об этом сообщила пресс-служба Wildberries в телеграм-канале со ссылкой на управление МЧС в Подмосковье.
«По оперативной информации Главного управления МЧС по Московской области, пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.