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Пожар на складе Wildberries в Электростали потушили

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  • 21.07.2026, 20:59
Пожар на складе Wildberries в Электростали потушили

Cпустя три дня после атаки.

Пожар, вспыхнувший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью потушили. Об этом сообщила пресс-служба Wildberries в телеграм-канале со ссылкой на управление МЧС в Подмосковье.

«По оперативной информации Главного управления МЧС по Московской области, пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

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