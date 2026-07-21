Лукашенко подписал новый указ по топливу в Беларуси

Лукашенко подписал новый указ по топливу в Беларуси4
- 21.07.2026, 20:21
- 3,348
Он касается перевозки дизеля.
Александр Лукашенко подписал указ, связанный с дизельным топливом в стране.
Так, 21 июля узурпатором подписан документ, который скорректировал прежний указ о поставке дизельного топлива (№479 от 22 декабря 2020 года).
В частности, в Беларуси утвердили новую схему доставки сельскохозяйственным организациям дизельного топлива.
Теперь для этих целей будут использовать трубопроводный и автомобильный транспорт вместо железнодорожных перевозок. Уточняется, что благодаря этому сократятся сроки доставки и снизятся затраты организаций системы Белоруснефти.