Лукашенко подписал новый указ по топливу в Беларуси 4 21.07.2026, 20:21

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Он касается перевозки дизеля.

Александр Лукашенко подписал указ, связанный с дизельным топливом в стране.

Так, 21 июля узурпатором подписан документ, который скорректировал прежний указ о поставке дизельного топлива (№479 от 22 декабря 2020 года).

В частности, в Беларуси утвердили новую схему доставки сельскохозяйственным организациям дизельного топлива.

Теперь для этих целей будут использовать трубопроводный и автомобильный транспорт вместо железнодорожных перевозок. Уточняется, что благодаря этому сократятся сроки доставки и снизятся затраты организаций системы Белоруснефти.

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