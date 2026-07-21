ВСУ уничтожили 10 единиц российской логистической техники на Запорожье 21.07.2026, 19:53

Оккупанты буквально выпрыгивали из авто и грузовиков.

Операторы дронов подразделения «Ронины» 65-й отдельной механизированной бригады нанесли удары по логистике российских войск на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты поразили 10 единиц вражеской техники: 4 автомобиля, 4 квадроцикла и 2 грузовика, которые использовались для обеспечения подразделений противника.

На обнародованных кадрах видно, как операторы FPV-дронов мастерски поражают российскую технику, в том числе во время движения, вместе с личным составом, находившимся внутри.

Уничтожение логистики противника существенно затрудняет обеспечение российских подразделений, срывает их планы и ограничивает возможности для дальнейших боевых действий.

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