ВСУ уничтожили 10 единиц российской логистической техники на Запорожье
- 21.07.2026, 19:53
Оккупанты буквально выпрыгивали из авто и грузовиков.
Операторы дронов подразделения «Ронины» 65-й отдельной механизированной бригады нанесли удары по логистике российских войск на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты поразили 10 единиц вражеской техники: 4 автомобиля, 4 квадроцикла и 2 грузовика, которые использовались для обеспечения подразделений противника.
На обнародованных кадрах видно, как операторы FPV-дронов мастерски поражают российскую технику, в том числе во время движения, вместе с личным составом, находившимся внутри.
Уничтожение логистики противника существенно затрудняет обеспечение российских подразделений, срывает их планы и ограничивает возможности для дальнейших боевых действий.