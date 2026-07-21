Макрон приветствовал запрет соцсетей для детей 21.07.2026, 23:31

Соцсети будут недоступны для детей младше 15 лет.

Французские сенаторы поддержали законопроект о запрете социальных сетей для детей младше 15 лет, передает AFP. Президент Эмманюэль Макрон поприветствовал решение и назвал страну лидером в ЕС по части защиты детей. В других европейских странах похожие ограничения сейчас находятся на рассмотрении.

Законопроект предусматривает, что интернет-ресурсы будут разделены на те, которыми до 15 лет пользоваться нельзя вообще и те, которые использовать можно с согласия родителей. К первым относятся социальные сети (в первую очередь TikTok), ко вторым — образовательные сайты и электронные энциклопедии. Документ также запрещает использование мобильных телефонов в средних школах.

Если законопроект одобрит Конституционный совет страны, платформы должны будут ограничить доступ детей в два этапа. С 1 сентября ресурсы из «черного списка» должны заблокировать возможность зарегистрироваться детям до 15 лет, а в срок до 1 января 2027 года — удалить все действующие учетные записи.

Первой страной, которая запретила детям и подросткам пользоваться соцсетями, стала Австралия. Власти страны установили возрастное ограничение в 16 лет. Аналогичный запрет вступает в силу в 2027 году в Великобритании. Подобные ограничения сейчас обсуждаются в Испании, Греции и Дании. В сентябре инициативу обсудят на общеевропейском уровне.

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