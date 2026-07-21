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Белорус поймал рекордного амура на 21,5 кг и отпустил

  • 21.07.2026, 20:07
Белорус поймал рекордного амура на 21,5 кг и отпустил
Фото: FedBul / Shutterstock.com

Трофейная рыба вызвала небывалый интерес у пользователей.

Вблизи деревни Камора в одноименном озере мужчина поймал гигантского амура.

Он уверяет, что это рекорд для данного водоема. Рыба , по его словам, завесила 21,5 кг.

Что интересно, на видео заявлено, что амура впоследствии отпустят, пишет «Точка».

Трофейная рыба вызвала небывалый интерес у пользователей. Однако мнения кардинально разделились.

Некоторые считают, что улов нельзя отпускать и рыбу надо съесть, другие – что все правильно сделали. К слову, видео набрало более 1,1 млн просмотров в TikTok.

@kamora_slutsk #ВэтотДень #хочуврекомендации #слуцк #беларусь #рыба ♬ оригинальный звук - Платная рыбалка на "Каморе"

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