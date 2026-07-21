Белорус поймал рекордного амура на 21,5 кг и отпустил
- 21.07.2026, 20:07
Трофейная рыба вызвала небывалый интерес у пользователей.
Вблизи деревни Камора в одноименном озере мужчина поймал гигантского амура.
Он уверяет, что это рекорд для данного водоема. Рыба , по его словам, завесила 21,5 кг.
Что интересно, на видео заявлено, что амура впоследствии отпустят, пишет «Точка».
Трофейная рыба вызвала небывалый интерес у пользователей. Однако мнения кардинально разделились.
Некоторые считают, что улов нельзя отпускать и рыбу надо съесть, другие – что все правильно сделали. К слову, видео набрало более 1,1 млн просмотров в TikTok.
@kamora_slutsk #ВэтотДень #хочуврекомендации #слуцк #беларусь #рыба ♬ оригинальный звук - Платная рыбалка на "Каморе"