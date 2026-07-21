США могут ввести санкции против Китая 1 21.07.2026, 20:38

Скотт Бессент

За кражу модели ИИ.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация президента Дональда Трампа изучит вопрос о том, не были ли китайские модели искусственного интеллекта созданы на основе американских моделей. Об этом сообщает CNBC.

Если эти факты подтвердятся, Вашингтон может ввести санкции, заявил Бессент.

«Если мы увидим, что, в частности, зарубежные компании воруют у наших крупных компаний, у нас есть возможность ввести против них санкции в связи с этой кражей», – заявил министр финансов США в эфире Fox Business.

По его словам, технический термин для такого явления – дистилляция (distillation). Это метод обучения искусственного интеллекта, при котором меньшая модель создается на основе ответов или результатов работы более мощной модели.

Бессент также заявил, что американская сторона уже обнаруживает признаки использования собственных технологий в китайских разработках.

«Мы обнаруживаем следы наших крупных американских языковых моделей во многих китайских моделях, и это недопустимо. Мы займемся этим в ближайшие дни или недели», – сказал он.

Как отмечает CNBC, китайские модели искусственного интеллекта в последнее время все активнее конкурируют с продуктами американских компаний OpenAI и Anthropic. Последняя еще в начале года заявляла, что три китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, – DeepSeek, Moonshot и MiniMax – использовали ее чат-бот Claude для совершенствования собственных моделей.

В июле стартап Moonshot AI представил модель Kimi K3, которая по результатам ряда отраслевых тестов превосходит решения американских конкурентов.

В прошлом месяце компания Anthropic обратилась в комитет Сената США по банковской деятельности, жилищному строительству и городскому развитию, заявив, что китайская компания Alibaba осуществила «самую масштабную из известных атак с использованием дистилляции» против ее моделей.

По информации Reuters, США и Китай планируют провести переговоры по вопросам искусственного интеллекта в сентябре. Ожидается, что американскую делегацию на этих переговорах возглавит именно Бессент.

В то же время CNBC напоминает, что и американские разработчики ИИ сами сталкивались с обвинениями в нарушении авторских прав. В частности, в прошлом году компания Anthropic согласилась выплатить $1,5 млрд в рамках урегулирования коллективного иска писателей, которые утверждали, что компания незаконно скачивала книги из пиратских баз данных.

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