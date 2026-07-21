Трамп не видит смысла в переговорах с Ираном на текущих условиях 1 21.07.2026, 19:12

Мирные переговоры между Вашингтоном и Тегераном прекратились 8 июля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит смысла возобновлять переговоры с официальными лицами Ирана по урегулированию вооруженного конфликта.

«Пока они не будут готовы провести конструктивную встречу, мы в этом не заинтересованы», — сказал Дональд Трамп журналистам на встрече с президентом Ливана Жозефом Ауном в Белом доме.

Мирные переговоры между США и Ираном прекратились 8 июля. После Соединенные Штаты возобновили удары по иранской территории. По словам Дональда Трампа, США пока не собираются прекращать бомбардировки.

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