Трамп не видит смысла в переговорах с Ираном на текущих условиях

Трамп не видит смысла в переговорах с Ираном на текущих условиях1
- 21.07.2026, 19:12
Мирные переговоры между Вашингтоном и Тегераном прекратились 8 июля.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит смысла возобновлять переговоры с официальными лицами Ирана по урегулированию вооруженного конфликта.
«Пока они не будут готовы провести конструктивную встречу, мы в этом не заинтересованы», — сказал Дональд Трамп журналистам на встрече с президентом Ливана Жозефом Ауном в Белом доме.
Мирные переговоры между США и Ираном прекратились 8 июля. После Соединенные Штаты возобновили удары по иранской территории. По словам Дональда Трампа, США пока не собираются прекращать бомбардировки.