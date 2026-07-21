Foreign Affairs: Китай разочаровал монархии Персидского залива 21.07.2026, 17:28

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Доверие к Пекину пошатнулось.

Война вокруг Ирана заставила арабские монархии Персидского залива пересмотреть ожидания от Китая. Если еще несколько лет назад Пекин воспринимался как потенциальный партнер, способный со временем играть заметную роль в обеспечении региональной безопасности, то теперь многие государства региона приходят к противоположному выводу. Китай заинтересован в торговле и инвестициях, но не готов брать на себя политические и военные обязательства, считают авторы Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

За последние годы экономические связи Китая со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива резко укрепились. В 2023 году на них пришлось около 36% китайского импорта нефти, а уже в 2024 году товарооборот приблизился к 300 млрд долларов, превысив совокупную торговлю региона с США и Евросоюзом. Многие правительства рассчитывали, что столь тесная экономическая зависимость подтолкнет Пекин к более активному сдерживанию Ирана.

Однако конфликт показал обратное. Во время войны Китай занял выжидательную позицию и не использовал свое влияние на Тегеран, несмотря на ожидания арабских государств. «Китай не намерен брать на себя сколько-нибудь значимое бремя по обеспечению безопасности региона», — пишут авторы. По их мнению, Пекин предпочитает избегать прямого вовлечения в кризисы, сохраняя нейтралитет даже тогда, когда под угрозой оказываются его собственные экономические интересы.

Особое разочарование вызвала позиция Китая в отношении атак на судоходство и действий поддерживаемых Ираном группировок. Вместо давления на Тегеран Пекин сосредоточился на защите собственных коммерческих интересов. Кроме того, некоторые государства региона восприняли как тревожный сигнал сообщения о том, что Китай заблокировал в Совбезе ООН инициативу по созданию международной миссии для защиты судоходства в Ормузском проливе.

Тем не менее разрыва отношений не ожидается. Китай сохранит статус одного из главных торговых и инвестиционных партнеров государств Персидского залива. Энергетика, высокие технологии, проекты в сфере искусственного интеллекта, робототехники и возобновляемой энергетики останутся ключевыми направлениями сотрудничества.

При этом вопросы безопасности, вероятно, вновь будут теснее связаны с Соединенными Штатами. По мнению авторов, страны региона оказались перед непростым выбором: часть из них стремится укреплять союз с Вашингтоном, другие пытаются диверсифицировать внешнюю политику, развивая контакты с Турцией, Пакистаном и соседними государствами. «Китай предлагает деньги, технологии и промышленный потенциал, но не готов стать гарантом безопасности», — убеждены авторы. Именно этот вывод, по их мнению, стал главным политическим итогом последнего конфликта на Ближнем Востоке.

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