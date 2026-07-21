Лукашенко уволил двух генерал-майоров

Лукашенко уволил двух генерал-майоров4
- 21.07.2026, 19:10
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Узурпатор принял кадровые решения по составу руководства Вооруженных сил.
Александр Лукашенко 21 июля принял кадровые решения по составу руководства Вооруженных сил.
Генерал-майор Александр Мосолов назначен заместителем министра обороны по тылу — начальником тыла Вооруженных сил. Прежде он занимал пост первого заместителя начальника тыла Вооруженных сил — начальника штаба тыла.
В свою очередь прошлый замминистра обороны по тылу генерал-майор Андрей Бурдыко уволен с военной службы в запас.
Начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных сил назначен генерал-майор Дмитрий Битный. Он освобожден от должности заместителя командующего войсками Западного оперативного командования.
Генерал-майор Александр Бас освобожден от должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования. Он уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.