закрыть
21 июля 2026, вторник, 19:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко уволил двух генерал-майоров

4
  • 21.07.2026, 19:10
  • 1,716
Лукашенко уволил двух генерал-майоров

Узурпатор принял кадровые решения по составу руководства Вооруженных сил.

Александр Лукашенко 21 июля принял кадровые решения по составу руководства Вооруженных сил.

Генерал-майор Александр Мосолов назначен заместителем министра обороны по тылу — начальником тыла Вооруженных сил. Прежде он занимал пост первого заместителя начальника тыла Вооруженных сил — начальника штаба тыла.

В свою очередь прошлый замминистра обороны по тылу генерал-майор Андрей Бурдыко уволен с военной службы в запас.

Начальником главного управления боевой подготовки Вооруженных сил назначен генерал-майор Дмитрий Битный. Он освобожден от должности заместителя командующего войсками Западного оперативного командования.

Генерал-майор Александр Бас освобожден от должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования. Он уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко