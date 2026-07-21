Зидан возглавил сборную Франции 21.07.2026, 18:09

Зинедин Зидан

Стороны уже подписали долгосрочный контракт.

Известный экс-футболист, а ныне тренер Зинедин Зидан возглавил сборную Франции. Стороны уже подписали долгосрочный контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По данным источника, устная договоренность была достигнута еще в ноябре, а теперь стороны закрепили ее в юридическом поле. С осени интерес к Зидану проявляли некоторые футбольные клубы, однако он оставался верен выбору возглавить сборную Франции.

Зидан находился без тренерской работы с 2021 года. Ранее он дважды возглавлял «Реал»: в 2016-м, 2018-м и с 2019-го по 2021-й. За время его работы мадридский клуб завоевал 11 трофеев, включая три титула победителя Лиги чемпионов УЕФА.

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