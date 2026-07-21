Ученые развеяли популярный миф о счастье 2 21.07.2026, 17:58

Исследователи раскрыли настоящие признаки счастливой жизни.

Многие уверены, что для счастья нужно больше денег, идеальная фигура или очередное карьерное достижение. Однако многолетние исследования показывают, что подобные цели влияют на благополучие гораздо слабее, чем принято считать, пишет Psychology Today(перевод — сайт Charter97.org).

По данным ученых, уровень дохода объясняет лишь небольшую часть различий в ощущении счастья между людьми. Куда более важную роль играют отношения с близкими и чувство социальной связи.

Самым убедительным доказательством стало знаменитое Гарвардское лонгитюдное исследование, которое длилось около 80 лет и охватило три поколения участников. За это время специалисты анализировали карьеру, финансовое положение, здоровье и личную жизнь людей. В итоге исследователи пришли к простому выводу: «качественные отношения являются единственным наиболее важным фактором счастья на протяжении всей жизни», — пишут авторы.

Еще одно исследование показало, что люди, ставившие перед собой цели, связанные с общением и отношениями, со временем становились счастливее, чем те, кто сосредоточился исключительно на личностном росте. По мнению ученых, «если вы действительно хотите быть счастливее, попробуйте направить усилия на свои отношения».

Не менее важным источником благополучия оказалась помощь другим. Исследования показывают, что добрые поступки активируют систему вознаграждения мозга и способствуют выработке дофамина. Люди, регулярно помогающие окружающим, чаще сообщают о высокой удовлетворенности жизнью, положительных эмоциях и ощущении смысла.

Забота о себе по-прежнему необходима, однако настоящую долгосрочную основу счастья создают не бесконечная работа над собой, а теплые отношения, чувство общности и готовность делать добро другим людям.

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