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Подъезд в «Минск-Мире» затопило после дождя

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  • 21.07.2026, 17:51
Подъезд в «Минск-Мире» затопило после дождя

Лестничные пролеты превратились в водопады.

Подъезд дома в жилом комплексе «Минск-Мир» затопило после сильного дождя. Видео, снятое на лестничной площадке, опубликовал в Threads один из жителей.

«Я первый раз такое вижу. Это просто жесть», - сказал он, пытаясь не допустить проникновения воды в свою квартиру.

«Ужас, у нас дважды так было. Только еще и заливало квартиры с четвертого по второй этажи из за лопнувшего крана на чердаке с горячей водой. Потом вылезла плесень везде спустя 1,5 года», - рассказал один из комментаторов.

«Опять «Минск-Мир»! Да что ж ты будешь делать, во настроили», - пишет другой житель комплекса.

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