Подъезд в «Минск-Мире» затопило после дождя

Подъезд в «Минск-Мире» затопило после дождя1
- 21.07.2026, 17:51
Лестничные пролеты превратились в водопады.
Подъезд дома в жилом комплексе «Минск-Мир» затопило после сильного дождя. Видео, снятое на лестничной площадке, опубликовал в Threads один из жителей.
«Я первый раз такое вижу. Это просто жесть», - сказал он, пытаясь не допустить проникновения воды в свою квартиру.
«Ужас, у нас дважды так было. Только еще и заливало квартиры с четвертого по второй этажи из за лопнувшего крана на чердаке с горячей водой. Потом вылезла плесень везде спустя 1,5 года», - рассказал один из комментаторов.
«Опять «Минск-Мир»! Да что ж ты будешь делать, во настроили», - пишет другой житель комплекса.