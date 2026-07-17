Польша снизила выдачу международной защиты белорусам 17.07.2026, 23:47

Фото: charter97.org

В июне отказов было вдвое больше, чем позитивных решений.

Польша резко снизила выдачу международной защиты белорусам, свидетельствует анализ статистики Управления по делам иностранцев. В июне вынесено 21 решение о предоставлении беларуси статуса беженца и еще четыре — о дополнительной защите. При этом негативные решения вынесены по 52 заявлениям, рассмотрение еще 13 дел приостановлено, пишет MOST.

Таким образом, в июне доля отказов в общем количестве рассмотренных дел достигла 57,8%, что является беспрецедентным показателем. Для сравнения: в январе-мае 2026 года доля негативных решений составляла лишь 4,4%, в 2025 году их было 5,5%, а в 2024-м — 5,4%.

Ситуация стала резко меняться еще в мае. Если за первые четыре месяца 2026 года белорусам суммарно отказали в предоставлении защиты лишь по 14 делам, то уже в мае было вынесено 17 негативных решений.

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