Зеленский назначил нового врио главы СБУ 4 17.07.2026, 22:02

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Полномочия получил первый заместитель главы ведомства.

В пятницу, 17 июля, украинский президент назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на указ Владимира Зеленского №622/2026.

«Первому заместителю главы Службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины», - говорится в указе президента.

Напомним, накануне Владимир Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы СБУ, генерал-майора Евгения Хмару, исполняющим обязанности министра обороны.

Перед этим глава государства уволил Михаила Федорова с должности главы Министерства обороны.

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