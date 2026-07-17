закрыть
17 июля 2026, пятница, 22:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский назначил нового врио главы СБУ

4
  • 17.07.2026, 22:02
Зеленский назначил нового врио главы СБУ
Фото: ОП

Полномочия получил первый заместитель главы ведомства.

В пятницу, 17 июля, украинский президент назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на указ Владимира Зеленского №622/2026.

«Первому заместителю главы Службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины», - говорится в указе президента.

Напомним, накануне Владимир Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы СБУ, генерал-майора Евгения Хмару, исполняющим обязанности министра обороны.

Перед этим глава государства уволил Михаила Федорова с должности главы Министерства обороны.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин