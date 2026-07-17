Зеленский назначил нового врио главы СБУ

Зеленский назначил нового врио главы СБУ4
- 17.07.2026, 22:02
Полномочия получил первый заместитель главы ведомства.
В пятницу, 17 июля, украинский президент назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на указ Владимира Зеленского №622/2026.
«Первому заместителю главы Службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины», - говорится в указе президента.
Напомним, накануне Владимир Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы СБУ, генерал-майора Евгения Хмару, исполняющим обязанности министра обороны.
Перед этим глава государства уволил Михаила Федорова с должности главы Министерства обороны.