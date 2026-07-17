Мастер по поклейке обоев из Витебска растрогал всех постом о походе в кафе 17.07.2026, 21:41

Теперь мужчине предлагают оплатить ужин в ресторане и приглашают в гости в разные страны.

В Threads появился новый любимец пользователей — мастер по поклейке обоев из Витебска Олег. Пост мужчины о том, что для него поход в кафе — настоящий праздник, неожиданно стал вирусным, собрав почти полмиллиона просмотров. Теперь в комментариях Олегу предлагают оплатить ужин в ресторане и приглашают его в гости в разные страны, пишет «Зеркало».

«Для многих поход в кафешку — это обыденность. А для меня это праздник. Всю жизнь работал на тяжелых работах — дорожным рабочим, мастером в ДРСУ, в сфере строительства и ремонта. К деньгам отношусь очень ответственно, понимая, что с неба деньги мне не упадут. Но и копить не умею. Поход в кафе для меня это большая радость и целое событие», — написал Олег и выложил фото, где сидит за накрытым столом в заведении.

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Пост быстро завирусился. Некоторые комментаторы предложили оплатить Олегу ужин в ресторане:

«Олег, добрый день. Можно ваши реквизиты? Хотела, чтобы вы сходили не в кафешку, а в хороший ресторан».

«Хотелось бы оплатить вам еще один поход в кафе!»

Другие стали приглашать витеблянина в гости, причем даже в другие страны. Из Казахстана ему предложили приехать в кафе, а позже — на традиционный той и экскурсию по Алматы. Жители Кыргызстана пообещали угостить мужчину национальной кухней, если он когда-нибудь приедет в страну.

Сам Олег отвечает практически каждому.

«Спасибо большое за приглашение! Очень приятно. Мне очень нравится Казахстан. Много смотрел видео про вашу гостеприимную страну. Конечно когда-нибудь хотелось бы побывать и посмотреть собственными глазами!» — написал он одному из комментаторов.

Еще один пользователь признался: «Я не умею быть таким счастливым, как вы. Завидую вам». На это витеблянин ответил:

«Вы знаете, вам нужно попробовать. Начать радоваться самым банальным вещам. Мне кажется, у вас все получится. Вы заслуживаете того, чтобы быть счастливым!»

Многие объясняют неожиданную популярность Олега тем, что устали от демонстрации роскошной жизни в соцсетях и вспоминают «феномен Игоря, идущего домой».

«Надоели уже инстаграмные понты, хочется видеть простых людей и их повседневную жизнь», — написала одна из пользовательниц.

Сам мастер тоже считает, что секрет его успеха — в искренности:

«Написал как есть от души! Я сам люблю в людях искренность, это всегда чувствуется. Не люблю фальшь, люблю простых людей без корон на голове», — написал он.

Олег ведет страницу в Threads всего несколько месяцев — сейчас у мужчины около 8 тысяч подписчиков. В своих публикациях он рассказывает, что уже более 20 лет занимается поклейкой обоев, делает скидки пенсионерам, помогает бездомным животным и живет с двумя котами и собаками. В одном из постов он объяснил, что именно они вдохновляют его не терять оптимизма.

«Это мой стимул жить и работать, любить жизнь и все живое на земле. Помогать людям и всем тем, кто в этом нуждается больше всего», — написал витеблянин.

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