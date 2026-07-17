Белорус Кононов отметился забитым мячом за белостокскую «Ягеллонию» 17.07.2026, 21:36

Максим Кононов

Фото: bel.football

Видеофакт.

17 июля состоялся товарищеский матч, в котором «Ягеллония» обыграла датский «Норшелланн» (2:1).

Белорусский нападающий Максим Кононов принял участие в этом поединке. На 65 минуте встречи игрок отметился забитым мячом.

Белорус выступает в системе «Ягеллонии» с февраля 2024 года. В минувшем сезоне нападающий провел 15 матчей за вторую команду клуба из Белостока, в которых отметился пятью забитыми мячами и ассистом.

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