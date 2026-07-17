Белорус Кононов отметился забитым мячом за белостокскую «Ягеллонию»
- 17.07.2026, 21:36
Видеофакт.
17 июля состоялся товарищеский матч, в котором «Ягеллония» обыграла датский «Норшелланн» (2:1).
Белорусский нападающий Максим Кононов принял участие в этом поединке. На 65 минуте встречи игрок отметился забитым мячом.
Белорус выступает в системе «Ягеллонии» с февраля 2024 года. В минувшем сезоне нападающий провел 15 матчей за вторую команду клуба из Белостока, в которых отметился пятью забитыми мячами и ассистом.