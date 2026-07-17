Белорус сам отправил себя в кому, но врачи вернули его с того света

Белорус сам отправил себя в кому, но врачи вернули его с того света3
- 17.07.2026, 21:17
Мужчина выпил две бутылки водки и потерял сознание.
В Петрикове белорус сам отправил себя в кому, его чудом спасли врачи. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области.
Так, в середине апреля 33-летний белорус выпил примерно две бутылки водки, потерял сознание и впал в кому. Родные мужчины вызвали скорую помощь и его экстренно госпитализировали. Врачи почти сутки боролись за жизнь мужчины и спасли его.
Была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что у белоруса было острое отравление этиловым спиртом. Отравление было следствием избыточного употребления алкоголя. Именно это вызвало развитие угрожающего для жизни состояния - комы, что относится к тяжким телесным повреждениям.
Когда мужчина поступил в больницу, в его крови концентрация этилового спирта составляла 4,41 промилле. При этом тяжелой степенью острой интоксикации, вызванной употреблением алкоголя, считается концентрация уже свыше трех промилле.