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Корецкий поставил первую задачу Кабмину Украины

  • 17.07.2026, 21:07
  • 1,334
Корецкий поставил первую задачу Кабмину Украины
Сергей Корецкий
Фото: АР

У министров есть неделя.

Все министерства в течение семи дней должны подать предложения к новой программе деятельности Кабмина, а до 5 августа ее вынесут на рассмотрение правительства.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого.

Премьер-министр сообщил, что в течение семи дней все министерства должны подать предложения в Программу деятельности и план приоритетных действий Кабинета Министров.

До 5 августа подготовку этих документов планируется завершить и вынести на рассмотрение правительства.

По словам Корецкого, Программа будет содержать конкретные цели, сроки их достижения и измеряемые результаты. Она станет основным инструментом оценки эффективности работы каждого министерства и правительства в целом.

В течение месяца программу планируют утвердить, подать на рассмотрение Верховной Рады и представить общественности.

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