Кочанову отправили успокаивать взбунтовавшихся в Беларуси узбекистанцев 17.07.2026, 18:44

Фото: Новополоцк Сегодня

Лукашистка пообещала «сделать все» для трудовых мигрантов.

Председатель «совета республики» Наталья Кочанова посетила в Новополоцке предприятие, где работают граждане Узбекистана, и заявила, что власти сделают все для их комфортного пребывания в Беларуси, сообщили в Витебском облисполкоме. Визит прошел после публикации видео, в котором группа мигрантов из Узбекистана жаловалась на условия труда и проживания.

Кочанова побывала на Новополоцком региональном комплексе по обращению с твердыми коммунальными отходами и встретилась с трудовыми мигрантами из Узбекистана.

«Я приехала на „Биомехзавод“, где сейчас десять человек (граждан Узбекистана. — Прим. ред.) работают. Вопросов у них нет. Я пообещала, что мы сделаем все для того, чтобы и впредь было так. Но для этого мы должны быть информированы», — сказала Кочанова (цитата по БелТА).

Чиновница заявила, что сейчас у приезжих «вопросов нет»:

«Я пообещала, что мы сделаем все для того, чтобы у них и дальше не было вопросов, но для этого мы должны быть информированы. Люди должны понимать: чтобы заработать зарплату и деньги, конечно, надо работать. Но они понимают, ментально мы очень схожи. Это трудолюбивый народ, мы очень хорошо знаем, мы хорошо дружим с этой страной. У нас выстроились великолепные отношения» (цитата по СТВ).

«Эти люди (речь о работниках предприятия „Биомехзавод бытовых вторресурсов“. — Прим. ред.) впервые в Беларуси. Конечно, они увидят, узнают лучше нашу страну, наш доброжелательный народ, и я уверена, полюбят», — добавила она.

Во время разговора она поинтересовалась условиями их работы и проживания. По словам Кочановой, опыт привлечения трудовых мигрантов для Беларуси не новый.

«Хотим, чтобы вам понравилось в Беларуси, и сделаем все для комфортного пребывания», — сказала она.

Напомним, на днях в Беларусь прибыли около 250 трудовых мигрантов из Узбекистана. После этого в интернете появилось видео, снятое частью прибывших работников. На записи несколько мужчин в одинаковых спортивных костюмах жаловались, что недовольны предложенными им условиями труда и проживания и хотят вернуться на родину.

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