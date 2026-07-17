Илон Маск приобрел новую компанию 4 17.07.2026, 19:22

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ФОТО: GETTY IMAGES

Стоимость покупки превысила $1 млрд.

Совершенно внезапно Илон Маск стал владельцем очередной компании – APR Energy.

При этом о покупке даже не было сделано никаких пресс-релизов. О сделке стало известно из документов Федеральной торговой комиссии США.

Стоимость покупки, по оценкам, превысила $1 млрд, сообщает портал Electrec.co.

APR Energy известна своим парком мобильных газовых и дизельных турбин общей мощностью более 1 ГВт. Маску такие установки нужны для центров обработки данных xAI, где уже работают десятки таких приборов.

Особенность оборудования APR Energy в том, что это газовые турбины и дизельные двигатели на колесах, которые можно развернуть за несколько дней и подключить к сети без долгих согласований.

Именно они и нужны Маску. Дата-центры xAI в Мемфисе (суперкомпьютеры Colossus и Colossus 2) потребляют колоссальное количество энергии, и подключение к общей сети идет слишком медленно. Установка мобильных турбин позволяет запустить питание почти мгновенно, но без разрешений и систем очистки.

Главный же потребитель подобной энергии – нейросеть Grok, также принадлежащая Илону Маску.

Сделка уже спела привлечь внимание экологов. По их данным, турбины xAI выбрасывают более 2 тыс. т оксидов азота – веществ, которые вызывают смог и респираторные заболевания.

Местные жители (в основном афроамериканцы) уже живут в зоне с уровнем раковых рисков в четыре раза выше среднего по стране. В связи с этим на компанию даже подали иски за нарушение закона о чистом воздухе.

Правда, вмешался Минюст США – он заявил, что работа турбин важна для национальной безопасности, и позволил продолжить работу устройств.

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