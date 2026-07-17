В Европе одобрен первый препарат против ожирения в таблетках

В Европе одобрен первый препарат против ожирения в таблетках1
- 17.07.2026, 19:38
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Пациенты, принимавшие таблетки, теряли около 17% массы тела.
Еврокомиссия одобрила первый пероральный препарат для контроля веса — Wegovy с семаглутидом от датской Novo Nordisk, сообщила компания.
Одобрение последовало за рекомендацией, выданной в мае 2026 года Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). Таблетированный Wegovy разрешен в ЕС в дозировке 25 мг семаглутида для взрослых с индексом массы тела не менее 30 или не менее 27 при наличии одного заболевания, связанного с избыточным весом.
Разрешение основано на данных клинических исследований, по результатам которых пациенты, принимавшие таблетки Wegovy, в среднем теряли около 17% массы тела. Препарат принимают один раз в день.
Таблетки Wegovy уже одобрены в США, Великобритании, ОАЭ и Бахрейне.
Заявка ближайшего конкурента Novo Nordisk по таблетированным препаратам против ожирения – Eli Lilly – на одобрение в Европе еще рассматривается.