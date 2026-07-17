Зеленский анонсировал пять решений для улучшения отношений с Польшей 17.07.2026, 20:19

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Украины планирует перезагрузку «польского направления».

Всем в Европе нужны добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения, которые строятся на уважении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Президент провел совещание о политике Украины по отношению к Польше.

«Польша ощутимо поддержала Украину после начала полномасштабного российского вторжения, и мы благодарны», - отметил он.

Зеленский заявил, что защита независимости Украины прямо означает усиление независимости Польши.

«Безопасные вызовы, которые стоят в настоящее время перед Европой, могут быть решены только в сотрудничестве, в частности в сотрудничестве свободных наций нашего региона», - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, после совещания будет сделано несколько ключевых вещей:

1. Решения на дипломатическом направлении.

2. Открытие всех архивов СБУ и СЗРУ по поводу трагических событий ХХ века на Волыни.

3. Предоставление дополнительного существенного количества разрешений на поисковые эксгумационные работы и вместе с польской стороной - обеспечение их большей эффективности.

4. Обсуждение возможных форматов расширения межобщественного диалога Украины и Польши.

5. Договор с Александром Алферовым, руководителем Украинского института национальной памяти (УИНП) о расширении возможностей института.

«Александр подготовит и представит системные предложения, а соответствующие члены правительства и профильный комитет Верховной Рады Украины рассмотрят возможность увеличить финансовое и другое обеспечение УИНП», - сообщил Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com