Зеленский анонсировал пять решений для улучшения отношений с Польшей
- 17.07.2026, 20:19
Президент Украины планирует перезагрузку «польского направления».
Всем в Европе нужны добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения, которые строятся на уважении.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Президент провел совещание о политике Украины по отношению к Польше.
«Польша ощутимо поддержала Украину после начала полномасштабного российского вторжения, и мы благодарны», - отметил он.
Зеленский заявил, что защита независимости Украины прямо означает усиление независимости Польши.
«Безопасные вызовы, которые стоят в настоящее время перед Европой, могут быть решены только в сотрудничестве, в частности в сотрудничестве свободных наций нашего региона», - заявил Зеленский.
По словам Зеленского, после совещания будет сделано несколько ключевых вещей:
1. Решения на дипломатическом направлении.
2. Открытие всех архивов СБУ и СЗРУ по поводу трагических событий ХХ века на Волыни.
3. Предоставление дополнительного существенного количества разрешений на поисковые эксгумационные работы и вместе с польской стороной - обеспечение их большей эффективности.
4. Обсуждение возможных форматов расширения межобщественного диалога Украины и Польши.
5. Договор с Александром Алферовым, руководителем Украинского института национальной памяти (УИНП) о расширении возможностей института.
«Александр подготовит и представит системные предложения, а соответствующие члены правительства и профильный комитет Верховной Рады Украины рассмотрят возможность увеличить финансовое и другое обеспечение УИНП», - сообщил Зеленский.