В Минске выстроилась огромная очередь в место, где редко бывает ажиотаж 17.07.2026, 20:32

Фотофакт.

Первый диджей-сет на обзорной площадке Национальной библиотеки в Минске 17 июля вызвал неожиданный ажиотаж: еще до начала мероприятия у входа выстроилась многометровая очередь, пишет «Зеркало».

На обзорной площадке Национальной библиотеки 17 июля проходит музыкальный вечер «На высоте». В программе — выступления Brener, DJ Chaki и Alena Soroko, которые играют электронную музыку на фоне панорамы вечернего Минска.

Попасть на мероприятие можно по обычному билету на обзорную площадку, который продается в кассе без предварительной записи.

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Однако желающих оказалось значительно больше, чем, возможно, ожидали организаторы — посетители публикуют в соцсетях фотографии длинной очереди у входа.

По оценке одной из пользовательниц Threads, ее длина достигала около 300 метров.

«Очередь на библиотеку. Все хотят послушать музыку с крыши, — написала она и добавила: — Приходите лучше ко мне на перманент, вы не в свою очередь стоите».

Другой минчанин рассказал, что отказался от идеи попасть на мероприятие, увидев количество людей:

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«Хотел на DJ в Нацбиблиотеку Минска поехать, но как очередь увидел, то понял, что нет, посижу просто еще», — отметил он.

«Кто в начале очереди на вход на дискотеку в библиотеку? И можно присоединиться к вам», — пишут в соцсети.

Проект «На высоте» организован при поддержке студии звукозаписи «Три сотни рэкордс» и студии диджеинга LAB by Bazhen. Возрастных ограничений для посетителей нет, однако дети до 14 лет могут посещать мероприятие только в сопровождении родителей.

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