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Tesla представила велосипед без педалей для детей

  • 17.07.2026, 20:18
Tesla представила велосипед без педалей для детей

Цена – $225.

Компания Tesla представила новый товар для детей – баланс-байк, рассчитанный на детей в возрасте от двух до пяти лет. Это велосипед без педалей и двигателя, на котором ребенок передвигается, отталкиваясь ногами от земли. Стоимость новинки составляет $225.

Велосипед оснащен магниевой рамой, сиденьем с возможностью регулировки в пяти положениях и фирменной символикой Tesla. Модель предназначена для детей весом до 35 кг и с длиной внутренней стороны ноги до 33 см.

Цена баланс-байка значительно превышает среднюю рыночную цену. Большинство аналогичных моделей стоят менее $100, хотя существуют и более дорогие варианты. При этом велосипед Tesla не оснащен педалями или тормозами, поскольку относится к категории баланс-байков для обучения равновесию.

Ранее Tesla уже выпускала товары для детей, в частности электрический квадроцикл Cyberquad, который впоследствии был отозван из-за несоответствия требованиям безопасности.

Недавно стало известно, что Tesla начнет массовое производство электрогрузовиков в 2026 году. А новый электрокроссовер Tesla Model Y L получил шесть мест и запас хода более 500 км.

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