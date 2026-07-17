Tesla представила велосипед без педалей для детей 17.07.2026, 20:18

Цена – $225.

Компания Tesla представила новый товар для детей – баланс-байк, рассчитанный на детей в возрасте от двух до пяти лет. Это велосипед без педалей и двигателя, на котором ребенок передвигается, отталкиваясь ногами от земли. Стоимость новинки составляет $225.

Велосипед оснащен магниевой рамой, сиденьем с возможностью регулировки в пяти положениях и фирменной символикой Tesla. Модель предназначена для детей весом до 35 кг и с длиной внутренней стороны ноги до 33 см.

Цена баланс-байка значительно превышает среднюю рыночную цену. Большинство аналогичных моделей стоят менее $100, хотя существуют и более дорогие варианты. При этом велосипед Tesla не оснащен педалями или тормозами, поскольку относится к категории баланс-байков для обучения равновесию.

Ранее Tesla уже выпускала товары для детей, в частности электрический квадроцикл Cyberquad, который впоследствии был отозван из-за несоответствия требованиям безопасности.

Недавно стало известно, что Tesla начнет массовое производство электрогрузовиков в 2026 году. А новый электрокроссовер Tesla Model Y L получил шесть мест и запас хода более 500 км.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com