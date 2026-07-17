Житель Крыма: Я такого никогда не видел

Житель Крыма: Я такого никогда не видел1
- 17.07.2026, 16:29
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Что происходит на оккупированном полуострове.
В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая местным жителем в одном из сетевых супермаркетов на территории оккупированного Крыма.
На кадрах запечатлено отсутствие большинства товаров на торговых стеллажах.
В ассортименте магазина, попавшего в кадр, видны только замороженная рыба и различные газированные напитки. По словам автора видео, подобная ситуация наблюдается уже не в первой торговой точке, а работники объясняют это отсутствием новых поступлений продукции.
«Что там, ребята, бензина нет, да? Вот такая история, когда начинается в магазине. Как вам? Это уже, кстати, не первый магазин. Я прямо захожу, говорю: а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в Крыму. Нет поставок, говорят. Вот вам последствия того, что нет бензина», - отмечает очевидец на видео.