Белорусам разрешили посещать еще одну страну без виз

Белорусам разрешили посещать еще одну страну без виз1
- 17.07.2026, 16:49
Но только на 30-дневный срок.
МИД Беларуси сообщил о введении с июля 2026 года Индонезией безвизового режима въезда для граждан нашей страны — владельцев общегражданских паспортов, путешествующих с туристическими целями.
Ведомство напомнило, что ранее белорусы были обязаны оформлять визу по прибытии.
«Со своей стороны, Беларусь последовательно проводит политику открытости: безвизовый порядок въезда для граждан Индонезии был установлен еще в 2017 году, и в настоящий момент индонезийские граждане также могут находиться на территории нашей страны без виз до тридцати дней», — говорится в релизе.
О том, что Индонезия может ввести краткосрочный безвизовый режим для граждан Беларуси заявлял в Джакарте 1 июля белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков.