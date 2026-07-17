Белорусам разрешили посещать еще одну страну без виз 1 17.07.2026, 16:49

Но только на 30-дневный срок.

МИД Беларуси сообщил о введении с июля 2026 года Индонезией безвизового режима въезда для граждан нашей страны — владельцев общегражданских паспортов, путешествующих с туристическими целями.

Ведомство напомнило, что ранее белорусы были обязаны оформлять визу по прибытии.

«Со своей стороны, Беларусь последовательно проводит политику открытости: безвизовый порядок въезда для граждан Индонезии был установлен еще в 2017 году, и в настоящий момент индонезийские граждане также могут находиться на территории нашей страны без виз до тридцати дней», — говорится в релизе.

О том, что Индонезия может ввести краткосрочный безвизовый режим для граждан Беларуси заявлял в Джакарте 1 июля белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков.

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