«Хочется стереть рейс «Белавиа» из памяти»1
- 17.07.2026, 17:28
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Белоруска возмущена обслуживанием на борту.
Пользовательница Threads под ником meatselskaya рассказала о своих впечатлениях от перелета из Минска в Аньалью.
«Белавиа» — худшая авиакомпания, которой я летала за последние 10 лет, - пишет она. - Объективно. Без преувеличений. Я никогда нигде не встречала такого грубого, невежливого и невоспитанного персонала. Такое недружелюбное отношение и к детям. Рейс Минск — Анталья 16 июля в 7:45. Хочу стереть это из памяти».
Некоторые пользователи выступили в защиту «Белавиа» и предположили, что пассажирке «просто не повезло». Часть комментаторов объяснила такой уровень обслуживания тем, что компания является монополистом.
«Выбора у нас, к сожалению, нет», - написал один из них.