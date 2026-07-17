закрыть
17 июля 2026, пятница, 18:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Хочется стереть рейс «Белавиа» из памяти»

1
  • 17.07.2026, 17:28
  • 2,174
«Хочется стереть рейс «Белавиа» из памяти»

Белоруска возмущена обслуживанием на борту.

Пользовательница Threads под ником meatselskaya рассказала о своих впечатлениях от перелета из Минска в Аньалью.

«Белавиа» — худшая авиакомпания, которой я летала за последние 10 лет, - пишет она. - Объективно. Без преувеличений. Я никогда нигде не встречала такого грубого, невежливого и невоспитанного персонала. Такое недружелюбное отношение и к детям. Рейс Минск — Анталья 16 июля в 7:45. Хочу стереть это из памяти».

Некоторые пользователи выступили в защиту «Белавиа» и предположили, что пассажирке «просто не повезло». Часть комментаторов объяснила такой уровень обслуживания тем, что компания является монополистом.

«Выбора у нас, к сожалению, нет», - написал один из них.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин