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SpaceX остановила запуск ракеты Starship за менее чем секунду до старта

  • 17.07.2026, 18:09
SpaceX остановила запуск ракеты Starship за менее чем секунду до старта
Фото: SpaceX

Миссия отложена как минимум на 24 часа.

Ракета Starship компании SpaceX прервала запуск менее чем за секунду до старта во время 13-го испытательного полета с космодрома Starbase в Техасе, сообщает Reuters.

К отмене старта, по данным компании, привело то, что автоматическая система активировала блокировку ускорителя после начала запуска двигателей Raptor.

Представитель SpaceX Дэн Хуот заявил, что специалисты изучат причины срабатывания системы и после этого примут решение о дальнейших действиях.

Как отмечает Reuters, миссия отложена как минимум на 24 часа.

Starship — это большая многоразовая ракета компании SpaceX, которую разрабатывают для полетов людей и грузов на Луну, Марс и для других космических миссий. Проект считается одним из главных в космической программе компании Илона Маска.

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