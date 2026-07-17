SpaceX остановила запуск ракеты Starship за менее чем секунду до старта
- 17.07.2026, 18:09
Миссия отложена как минимум на 24 часа.
Ракета Starship компании SpaceX прервала запуск менее чем за секунду до старта во время 13-го испытательного полета с космодрома Starbase в Техасе, сообщает Reuters.
К отмене старта, по данным компании, привело то, что автоматическая система активировала блокировку ускорителя после начала запуска двигателей Raptor.
Представитель SpaceX Дэн Хуот заявил, что специалисты изучат причины срабатывания системы и после этого примут решение о дальнейших действиях.
Как отмечает Reuters, миссия отложена как минимум на 24 часа.
Starship — это большая многоразовая ракета компании SpaceX, которую разрабатывают для полетов людей и грузов на Луну, Марс и для других космических миссий. Проект считается одним из главных в космической программе компании Илона Маска.