Венгрия без Орбана: как Мадьяр демонтирует старую систему власти 17.07.2026, 17:51

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Бывший премьер не предвидел сокрушительного поражения своей партии.

Виктор Орбан предусмотрел меры на случай потери власти - ну, или так он думал. На ключевые высокопоставленные должности в венгерском государстве и администрации экс-премьер назначил лояльных ему людей, сделав условием их последующего смещения решение парламента с большинством в две трети голосов. Орбан также намеревался таким образом фактически увековечить существование в стране определенных властных институтов. Цель: максимально саботировать работу любого последующего правительства. Тогда Орбан смог бы продолжать дергать за ниточки за кулисами венгерской политики - даже если он перестал быть премьер-министром, пишет Deutsche Welle.

Но проигравший выборы 12 апреля 2026 года, Орбан не предвидел сокрушительного поражения своей партии «Фидес» - и получение исторического большинства в две трети голосов оппозиционной партией «Тиса». Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и его парламентская фракция сейчас в полной мере используют это большинство, демонтируя систему Орбана с головокружительной скоростью. Мадьяр называет это «Операцией Чистилище».

Наиболее важная часть была реализована 13 июля, всего через два месяца после вступления в должность нового правительства: венгерский парламент проголосовал за масштабные конституционные поправки, предложенные Мадьяром в конце июня.

Они вынуждают ключевых фигур режима Орбана уйти в отставку, включая президента Тамаша Шуйока и четырех судей Конституционного суда. Петер Мадьяр неоднократно называл Шуйока и других лояльных ему лиц, таких как глава Конституционного суда Петер Полт, «марионетками Орбана» и еще во время своей предвыборной кампании заявлял, что добьется их отставки.

Кроме того конституционные поправки отменяют наиболее серьезные нарушения верховенства права, навязанные Орбаном. Например, Конституционный суд восстанавливает свои первоначальные полномочия, а независимость судебной власти в целом укрепляется. Сокращается число законов, которые могут быть изменены только двумя третями голосов парламентариев. Кроме того, создается агентство по возвращению незаконно приобретенного имущества. Наконец, срок полномочий членов парламента будет ограничен максимум тремя сроками.

Вопрос о том, можно ли демонтировать популистские и авторитарные режимы и восстановить демократию, активно обсуждается в ЕС, по крайней мере, с момента прихода Орбана к власти в 2010 году, в том числе и с точки зрения того, насколько далеко можно или нужно зайти, чтобы искоренить несправедливость.

Правительство Мадьяра отнюдь не щепетильно. Оно с головокружительной скоростью демонстрирует, как это можно сделать - потому что, в отличие, например, от правительства Дональда Туска в Польше оно обладает необходимым парламентским большинством. Кроме того, внутри партии «Тиса», а также среди значительной части венгров существует политическая воля к радикальному переосмыслению режима Орбана.

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