Apple обогнала Nvidia и стала самой дорогой компанией в мире 2 17.07.2026, 17:41

Котировки Nvidia упали на 3,27%.

Apple обогнала Nvidia по капитализации и стала самой дорогой публичной компанией в мире. По данным сервиса TradingView на 16:59 мск, рыночная стоимость Apple достигла $4,88 трлн, а Nvidia — $4,85 трлн, пишет Bloomberg.

Котировки Nvidia в это время упали на 3,27%, до $200,41, а бумаги Apple снизились лишь на 0,28%, до $322,33. В итоге топ-5 самых дорогих публичных компаний стал выглядеть так:

Apple — $4,88 трлн;

Nvidia — $4,85 трлн;

Alphabet — $4,2 трлн;

Micorosoft — $2,93 трлн;

Amazon — $2,66 трлн.

Apple уже занимала первое место в рейтинге самых дорогих компаний на бирже. Но с мая 2025 года список возглавляла Nvidia.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com