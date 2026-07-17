Apple обогнала Nvidia и стала самой дорогой компанией в мире

Apple обогнала Nvidia и стала самой дорогой компанией в мире2
- 17.07.2026, 17:41
Котировки Nvidia упали на 3,27%.
Apple обогнала Nvidia по капитализации и стала самой дорогой публичной компанией в мире. По данным сервиса TradingView на 16:59 мск, рыночная стоимость Apple достигла $4,88 трлн, а Nvidia — $4,85 трлн, пишет Bloomberg.
Котировки Nvidia в это время упали на 3,27%, до $200,41, а бумаги Apple снизились лишь на 0,28%, до $322,33. В итоге топ-5 самых дорогих публичных компаний стал выглядеть так:
Apple — $4,88 трлн;
Nvidia — $4,85 трлн;
Alphabet — $4,2 трлн;
Micorosoft — $2,93 трлн;
Amazon — $2,66 трлн.
Apple уже занимала первое место в рейтинге самых дорогих компаний на бирже. Но с мая 2025 года список возглавляла Nvidia.