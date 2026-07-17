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Хмару и Сибигу назначили врио глав Минобороны и МИД Украины

  • 17.07.2026, 18:04
Хмару и Сибигу назначили врио глав Минобороны и МИД Украины
Евгений Хмара

Премьер Украины также сообщил о реорганизации структуры министерств.

В пятницу, 17 июля, Кабинет министров назначил временно исполняющих обязанности министров обороны и иностранных дел.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

«По согласованию с президентом правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны и Андрея Сибига – временно исполняющим обязанности министра иностранных дел», - говорится в его заявлении.

Корецкий отметил важность сохранения непрерывности работы в сферах обороны и внешней политики.

Он также заявил о реорганизации структуры министерств в соответствии с решениями парламента.

«Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разграничивали направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта», - отметил премьер.

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