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Умерла звезда фильма «Один дома-2»

  • 17.07.2026, 18:24
Умерла звезда фильма «Один дома-2»
Бренда Фрикер
Фото: Getty Images

Обладательница «Оскара» Бренда Фрикер скончалась в возрасте 81 года.

Ирландская актриса Бренда Фрикер скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщила BBC.

Причина смерти пока не разглашается. О трагедии рассказал агент актрисы Фил Белфилд. Он поделился воспоминаниями о знаменитости.

«Мы больше никогда не увидим никого, подобного ей, и мир стал беднее без нее. Для меня было честью знать ее, любить и работать с ней. Она навсегда останется в моём сердце и в сердцах множества поклонников кино и телевидения по всему миру», — сказал представитель актрисы.

Наибольшую известность Фрикер принесла роль в драме «Моя левая нога» (1989). В 1990 году она получила «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за образ матери героя Дэниела Дэй-Льюиса.

Актриса также запомнилась другими яркими ролями. Она сыграла медсестру Меган Роуч в сериале BBC «Катастрофа», где работала с 1986 по 2010 год. Поклонникам семейных комедий она известна по роли «леди с голубями» в фильме «Один дома 2» (1992).

Фрикер была замужем за актером Барри Дэвисом до 1988 года. За это время она шесть раз беременела, но все попытки заканчивались выкидышами. В последние годы она жила в Бристоле с партнером Джо.

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