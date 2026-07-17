Россияне массово выносят из банков наличные 5 17.07.2026, 19:11

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Отток вырос еще на 513 млрд рублей за две недели.

Отток наличных из российской банковской системы в июле снова ускорился. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦБ, с 1 по 16 июля объем «кэша» в обращении вырос еще на 513 млрд рублей.

В среднем банки теряли наличность со скоростью около 250 млрд рублей в неделю, 32 млрд рублей в день и более 1 млрд рублей в час.

По сравнению с июнем спрос на «кэш» удвоился: тогда за весь месяц отток в наличность составил 479 млрд рублей — меньше, чем за две недели июля. Накопленным итогом с начала февраля объем наличных в обращении подскочил на 2,416 трлн рублей, подсчитал «Интерфакс». Максимальный отток в этом году — 607,3 млрд рублей за месяц — Центробанк зафиксировал в апреле, но июль может перебить этот рекорд.

Отток в наличность сопровождается ухудшением ситуации с возвратом кредитов в банки, обращает внимание экономист Игорь Липсиц. По данным ЦБ РФ, на апрель доля проблемных кредитов на банковских балансах превысила 11%. Среди малых компаний каждая шестая просрочила выплаты банкам. «В итоге получается: из банков деньги забирают, а вложенные в кредиты деньги не возвращаются. Это угрожает стабильности банков», — указывает Липсиц.

По мере того как отток в наличность набирает обороты, банки все больше обращаются за деньгами в ЦБ. С начала июля Центробанк залил в банковскую систему около 1 трлн рублей через операции репо. Общий объем задолженности кредитных организаций перед ЦБ на 17 июля достиг 5,243 трлн рублей, а 15 июля превышал 6,5 трлн, следует из его данных.

Кто-то из банков мог столкнуться с нехваткой ликвидности, не исключает Алексей Третьяков, основатель «Ари Капитал». Об этом свидетельствует динамика ставок межбанковского рынка, где банки занимают друг у друга рубли, поясняет он. В конце прошлой неделе RUSFAR, по которой банки ежедневно проводят операции репо на 4 трлн рублей, превысила ключевую ставку ЦБ, чего рынок не видел с лета 2025 года. Повышенный спрос на рубли может быть связан с оттоком в наличность, считает аналитик «Велес Капитала» Юрий Кравченко.

Пока говорить о банковском кризисе рано, но возникает ситуация, когда «банки начинают становиться нестабильными», считает Липсиц: «Стоит закачаться хотя бы одному крупному банку, задержать выплату денег населению, <…> начнётся паника, она перейдёт в бегство вкладчиков, народ побежит массово забирать деньги — и начнётся страшный банковский обвал».

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