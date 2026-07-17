В Варшаве задержан мужчина, напавший на Александру Герасименю 1 17.07.2026, 10:56

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Александра Герасименя

Его подозревают в совершении трех хулиганских преступлений.

В Варшаве задержан напавший на многократную чемпионку мира и Европы по плаванию, обладательницу трех олимпийских медалей Александру Герасименю.

Прокуратура варшавского района Охота возбудила дело против Марцина Н., которого подозревают в совершении трех хулиганских преступлений в период с 10 по 11 июля 2026 года на автовокзале PKS Warszawa Zachodnia.

В результате этих действий он напал на нескольких людей, в том числе на Александру Герасименю.

В сообщении прокуратуры говорится, что арестованный Марцин Н. признал вину и в своих объяснениях заявил, что потерпевшие «были его друзьями, которым он одолжил деньги, а теперь они его не узнают».

Как уточняет прокуратура, собранные доказательства свидетельствуют, что нападение подозреваемого на Александру Герасименю не было связано с ее национальной принадлежностью. Сейчас следствие устанавливает, есть ли по этому делу другие потерпевшие, а также решает вопрос о необходимости разового судебно-психиатрического обследования подозреваемого.

На данный момент Марцин Н. находится под арестом сроком на три месяца. Ему грозит наказание по статьям 57 и 217 Уголовного кодекса Польши — лишение свободы на срок до трех лет.

О нападении на Александру Герасименю рассказала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Журналистка сообщила, что на белорусскую чемпионку 10 июля напал неизвестный. Он ударил ее кулаком по голове.

Позднее Александра Герасименя подтвердила сайту Charter97.org факт нападения:

— Не представляла, что подобное может произойти в Варшаве при дневном свете, таком скоплении людей и, я надеюсь, рабочих камерах. Не знаю, что произошло, но надеюсь, что польские власти разберутся и человек понесет наказание.

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